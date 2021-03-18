Rusya'dan Biden'ın 'Katil Putin' sözlerine yanıt

Rusya, Joe Biden'ın "Katil Putin" sözlerinin üzerine ABD ile olan ilişkilerin gözden geçirileceğini açıkladı.

ABD'deki başkanlık değişiminden sonra koltuğa oturan demokrat Joe Biden'ın dünya liderleriyle nasıl bir ilişki kuracağı merak konusuydu.

Şimdiye kadar daha çok Donald Trump sonrası ABD iç siyaseti ile ilgilenen Biden, ilk gerilimini Rusya ile yaşadı.

Başkan Biden katıldığı bir programda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirdi ve ABD seçimlerine karışmakla suçlayarak Putin'in hesap vereceğini söyledi.

"İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bu sert çıkışın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov’u istişarelerde bulunmak üzere Rusya’ya çağırdığını duyurdu.

Son olarak Rus yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Biden'ın sözlerinin "kötü" olduğu ifade edilirken, "Biden'ın Putin yorumu çok kötü. İlişkilerimizi gözden geçireceğiz." denildi.