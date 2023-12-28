Rusya'dan Doğu Karadeniz'e kruvaziyer turizmi: Turistler Trabzon'a geldi

Küresel hava sıcaklıkları turizm rotasını Karadeniz'e çevirdi.
Hal böyle olunca doğa turizminin gözdesi haline gelen Doğu Karadeniz yoğun ilgi görüyor.
Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin tercihi olan Doğu Karadeniz, şimdi de Rusya'dan gelen misafirlerini ağırlıyor.
Bu doğrultuda dün kruvaziyer turizminin yeni gözdesi olan Samsun'a 819 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 420 mürettebatı ile 2 ay içerisinde 4. kez geldi.
Rus turistlerle dolu kruvaziyer gemisi Doğu Karadeniz'e geldi
İlk 2 seferinde İstanbul ve Bartın’dan sonra Samsun’a uğrayan gemi, son 2 seferini ise Rusya’dan direkt olarak gerçekleştirdi.
Dün sabah saatlerinde tekrar Sochi'den gelen kruvaziyer gemisi, 819 Rus turisti akşama kadar gezmeleri için Samsun’a bıraktı.
Ruslar Samsun'u beğendi: Sıradaki rota Trabzon oldu
Samsun gezisinin ardından akşam saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alan kruvaziyer gemisi, Trabzon'a geçti.
Yıl içerisinde Trabzon’a yaklaşık 15 sefer yapan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi, Trabzon Limanı'na demir attı.
Tarihi yerleri gezerek alışveriş yapıyorlar
Karadeniz limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi ile şehre gelen Rus turistler, Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.
Adeta Trabzon Limanı'nı kaplayan Palau bayraklı 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi, bu akşam saatlerinde Trabzon Limanı’ndan ayrılacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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