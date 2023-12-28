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Rusya'dan Doğu Karadeniz'e kruvaziyer turizmi: Turistler Trabzon'a geldi

Rusya'dan Doğu Karadeniz'e kruvaziyer turizmi: Turistler Trabzon'a geldi Yüzlerce Rus turist ile Sochi Limanı'ndan hareket eden Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, ilk kez Rusya’dan direkt olarak Samsun’a ardından da Trabzon’a gelerek limana demir attı.