Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

Son olarak Rusya’dan Türkiye’ye gümrük kapısından giriş yapıp giriş yapıp Kocaeli'ye doğru gitmekte olan 22 ton ham kauçuk yüklü 06 JVE 01 plakalı tır, Amasya merkez Taşova Kavşağı uygulama noktasında durduruldu.

KAUÇUK TAŞIYAN TIRDAN 24 KAÇAK AFGAN GÖÇMEN ÇIKTI

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı.

Tırın dorsesinden 24 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Göçmenlerin tıra nerede alındığına ilişkin kapsamlı inceleme başlatan polis ekipleri, tır sürücüsü E.T.yi gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilecek.