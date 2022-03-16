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- Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı
Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkarak Mersin açıklarına ulaşan "Lilac" adlı gemiden, deniz platformu aracılığıyla, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı sevkiyatına başlandı.
- AA
- 16.03.2022 - 13:34
- Güncelleme : 16.03.2022 - 13:57
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan, ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaşmıştı.
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.
GEMİDEN SEVKİYAT BAŞLATILDI
Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.
6 BİN 99 TON AYÇİÇEK YAĞI AKTARILACAK
Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.
Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.