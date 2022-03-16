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    Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı

    Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkarak Mersin açıklarına ulaşan "Lilac" adlı gemiden, deniz platformu aracılığıyla, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı sevkiyatına başlandı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 13:57
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    Rusya'dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı

    Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan, ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaşmıştı.

    Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

    GEMİDEN SEVKİYAT BAŞLATILDI

    Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından sevkiyat işlemi başlatıldı.

    6 BİN 99 TON AYÇİÇEK YAĞI AKTARILACAK

    Gemideki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı, denizin altındaki 6 bin 489 metrelik boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

    Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

    Rusya dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı #1

    Rusya dan gelen yağ yüklü gemiden sevkiyat başladı #2

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