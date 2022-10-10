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    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir

    Rusya'dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye'de yapılabilir

    Kremlin'den yapılan açıklamada; Putin ve Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya görüşmesine ev sahipliği yapmasını görüşebileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:19
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    Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Türkiye'nin barış için sarf ettiği çaba, tüm dünya tarafından takdir edildi.

    Savaştan sonra başlayan barış müzakerelerine Antalya ve İstanbul'da olmak üzere iki kez ev sahipliği yapan Türkiye, krizi nihayete erdirmek için elinden geleni yapıyor.

    Cumhurbaşkanı'nın barış çabası

    Türkiye'nin öncülüğünde birçok olumlu adım atılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya görüşmesinde Türkiye'nin ev sahipliği konusundaki çabaları da devam ediyor.

    Rusya'dan olumlu açıklama

    Bu kapsamda Rusya'dan bu konuda olumlu bir açıklama geldi.

    Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelebilecekleri ifade edildi.

    "Liderler konuyu görüşebilir"

    Kremlin'den yapılan açıklamada, bu kapsamda Erdoğan'ın, Türkiye'de bir Ukrayna Zirvesi düzenlenmesi teklifinin de görüşülebileceği belirtildi.

    Konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir." ifadelerini kullandı.

    Rusya dan yeşil ışık: Ukrayna Zirvesi Türkiye de yapılabilir #1


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