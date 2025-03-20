Rusya'dan İmamoğlu soruşturması sorusuna cevap: Bu, Türkiye'nin iç meselesi

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunurken güncel konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği yönündeki haberleri de değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzeyde herhangi bir temasın planlanmadığını söyledi.

Peskov, "Putin'e gelen davet geçerli. Putin, bu daveti memnuniyetle kabul etmişti. Ancak ziyaretin kesin tarihi diplomatik kanallar üzerinden henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ"

Peskov'a Türkiye'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam eden İBB soruşturma süreci de soruldu.

Sözcü Peskov, Türkiye'de protesto gösterilerine ilişkin ise "Bu, Türkiye'nin iç meselesi. Ne şekilde yaşamamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmıyoruz. Bu sebeple başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz." şeklinde konuştu.

"BRÜKSEL, AVRUPA'YI ASKERİLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR"

Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.

Peskov, "ABD ile uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde yapılacağını umuyoruz. Rusya ve ABD devlet başkanları da telefon görüşmesinde müzakerelere ihtiyacın olduğunu dile getirmişti. Şu anda son detaylar üzerinde çalışılıyor. Müzakereler pazar günü değil, gelecek hafta başında yapılabilir." diye konuştu.

Müzakerelerde Ukrayna krizinin çözümü ve Karadeniz'de gemilerin güvenliğiyle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov, Rusya'yı bu müzakerelerde kimin temsil edeceği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değerlendirdi. Brüksel'in Avrupa'yı askerileştirmeyi planladığını belirten Peskov, şöyle devam etti: