Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi

Rusya'nın, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı bildirildi.

İngiltere ile Rusya arasındaki Karadeniz gerilimi, yerini hareketli dakikalara bıraktı.

Rusya'nın, İngiliz donanmasına ait savaş gemisine ateş açtığı öğrenildi.

İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

SINIR İHLALİ YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.

"UYARI ATEŞİ AÇILDI"

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

İNGİLİZ ATEŞE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığı kaydedildi.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.