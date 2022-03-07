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    Rusya'dan insani koridor için geçici ateşkes

    Rusya'dan insani koridor için geçici ateşkes

    Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol'den insani koridor açılması için Rusya, geçici ateşkes ilan etti.
    • AA
    • 07.03.2022 - 08:29
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 08:48
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    Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon, 12'nci gününde de devam ediyor...

    Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükseliyor.

    Çatışmalar arasında kalan halk tahliye edilmeyi beklerken, diğer yandan da gıda ve ilaç kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldı.

    MOSKOVA SAATİ İLE 10.00 İTİBARIYLA ATEŞKES İLAN EDİLDİ

    Dün yapılan insani koridor girişimleri başarısız olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

    Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için  Rusya, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

    Rusya dan insani koridor için geçici ateşkes #1


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