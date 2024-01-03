Rusya'dan Karadeniz'e kruvaziyer turizmi: Yolcu rekoru kırıldı Karadeniz'de 2023 yılı içerisinde kruvaziyer gemi ile en fazla yolcunun geldiği Amasra Limanı, yılın ilk günlerinde rekor seviyede Rus yolcuyu ağırladı. Buna göre 34.sü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra'ya gelen turist sayısı 23 bin 239'a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540'a ulaştı.

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İHA

Küresel sıcaklıklar ve doğa güzellikleri turizm rotasını Karadeniz'e çevirdi.

Körfez ülkelerinden gelen turistlerin tercihi olan Karadeniz, şimdi de Rusya'dan gelen misafirlerini ağırlıyor.

Geçtiğimiz Rusya'dan yola çıkan ve Samsun'la Trabzon'a giden Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07.30 Amasra Limanı'na ulaştı.

34'ncüsü gerçekleşti: 23 bin turist geldi

Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi, 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı'na demir attı.

2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 34.sü gerçekleşen sefer ile birlikte Amasra'ya gelen turist sayısı 23 bin 239'a, mürettebat sayısı ise 14 bin 540'a ulaştı.

20023 yılında Kardeniz'de kruvaziyer yolcu gemisi ile en fazla turistin geldiği liman olan Amasra Limanı, Türkiye sıralamasında ise en fazla yolcunun geldiği 9. şehir oldu.

Turistler doğal güzellikleri gezdi

2024 yılının ilk seferinde rekor seviyede yolcu getiren gemideki turistler ise, Amasra İlçe merkezinin yanı sıra Bartın il merkezi, ve Safrolbolu ilçe merkezindeki tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Gün boyu limanda demirleyecek gemi, akşam saat 18.00'de Amasra Limanı'ndan ayrılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)