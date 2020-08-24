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    Rusya'dan koronavirüs aşısını ilk olarak Belarus alacak

    Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşıyı alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 17:00
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    Rusya'dan koronavirüs aşısını ilk olarak Belarus alacak

    Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un alacağına karar verildiği ifade edildi.

    GÖNÜLLÜ OLARAK ALACAKLAR

    Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak.” denildi.

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