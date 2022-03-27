Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv'de bir yakıt deposuna isabet eden füze saldırısında en az 5 kişi yaralanırken, istasyonun son hali görüntülendi.

Rusya Ukrayna savaşı 32 gündür hız kesmeden devam ediyor.

Rus ordusu, Ukrayna kentlerine havadan ve karadan saldırıları sürdürüyor.

Siren seslerinin susmadığı ülkede son olarak patlama sesleri, ülkenin batısında yer alan Lviv kentinden yükseldi.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

EN AZ 5 YARALI

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

Rusya'dan Lviv'e güdümlü füze saldırısı ViDEO

İKİNCİ KEZ FÜZELEDİ

Öte yandan, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

Sadovyi, açıklamasında “Lviv yakınlarına bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda 3 büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.

SİREN SESLERİ ŞEHRİ SARDI

Bu arada Rusya’nın Lviv’e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri nedeniyle şehrin merkezinde açık havada verilen konser yarıda kesildi.

Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları, hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi.

Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv’de patlama sesleri yankılandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Rusya'nın Lviv'de iki ayrı noktayı hedef aldığı saldırının ardından düzenlenen basın toplantısı, yeni bir hava saldırısı uyarısı veren sirenler nedeniyle erken sona erdi.

Lviv Medya Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Lviv Bölgesel Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitski ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi katıldı.

Rus füzelerinin yakıt deposu ve askeri tesis olmak üzere iki ayrı noktayı ikişer kez vurduğunu belirten Kozitski, can kaybının yaşanmadığını ve 5 yaralının bulunduğunu söyledi.

İlk saldırının yapıldığı bölgede bir okul binasının da bulunduğunu aktaran Sadovyi, tek tesellinin, can kaybının bulunmaması olduğunu ifade etti.

"MERHABA BAŞKAN BİDEN"

Rusya'nın bu saldırıyla net bir mesaj vermek istediğini vurgulayan Sadovyi, şunları kaydetti:

"Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi. Kimse bir sonraki planı bilmiyor. Tüm şehirlerimiz çok zor durumda."

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ukrayna’nın Polonya’ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehrine, Rus ordusunun 4 roketle saldırı düzenlediği şehirde bulunan bir yakıt deposu yangının söndürülmesinin ardından görüntülendi.







