Rusya'dan Suriye açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

AA & Ensonhaber

Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Rusya, İsrail’in geçen hafta Lübnan ile ateşkes anlaşması yapmasına rağmen saldırılarını sürdürmesini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, durumun anbean değiştiğini, bu aşamada yapılan anlaşmanın uygulanması sürecini değerlendirmenin uygun olmadığını söyleyerek anlaşmanın uygulanacağını umduklarını ifade etti.

"SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Suriye’de yaşanan son olayları da değerlendiren Zaharova, Heyet Tahrir Şam'ın Halep ve İdlib’deki saldırılarını dış güçlerin desteğiyle düzenlediğini savunarak bu saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Zaharova, Heyet Tahrir Şam’ın militanlarının arasında eski Sovyetler Birliği bölgesinden gelenler dahil yabancı uyruklu savaşçıların bulunduğunu ifade ederek, "Ukrayna'nın da izleri burada görülüyor. Gelen bilgilere göre Ukrayna istihbaratı, Heyet Tahrir Şam militanları ile etkileşim içinde. Burada İHA’ların teslimatı ve tecrübe aktarımı söz konusu. Anlaşılan bu, Kiev yönetiminin suç içerikli tecrübesini kullanacağı ilk bölge olmayacak" şeklinde konuştu.

Oluşan durumun yeni göç dalgasına yol açabileceğini kaydeden Zaharova, "Suriye yönetimi ve halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı kaldığımızı teyit ediyoruz. Suriye yönetiminin, teröristlere karşı koyma, anayasal düzeni sağlama yönündeki eylemlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Zaharova, Suriye yönetimi ve Suriye meselesinin çözümüne ilişkin Astana Formatı garantör ülke İran ve Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

Suriye’de durumun istikrara kavuşturulması amacıyla özellikle de Astana Formatı'nın potansiyelini kullanarak uluslararası garantör ortaklarla aktif şekilde çalışıyoruz. Astana Formatı üçlüsü Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanları yakın temas halindeler. Suriye’de sahadaki duruma etkisi olan tüm devletlerin, bu durumu ülkedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak için kullanacağını umuyoruz.

Zaharova, Suriye’deki durumun Orta Doğu bölgesinin güvenliği için tehditler yaratabileceği değerlendirmesinde bulunarak Suriye’deki muhalefetin terör gruplarından ayrılması gerektiğini belirtti.

Güney Kore’de yaşanan olaylara da değinen Zaharova, bu ülkedeki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Güney Kore’deki gelişmelerin Kore Yarımadası'ndaki toplumsal siyasi duruma yansımayacağını umuyoruz. Yarımadadaki durum, ABD ve müttefiklerinin kışkırtıcı eylemleri nedeniyle zaten kötü"dedi.

Zaharova, Ermenistan'ın yıl başında Roma statüsü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmasını ilişkin ise UCM’nin bazı Rus yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığına dikkati çekerek, "Erivan’ın Roma statüsüne dahil olması, Rusya-Ermenistan ilişkilerine doğrudan zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.