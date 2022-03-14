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    Rusya’dan tahıl ihracatı kısıtlaması için yeni düzenleme

    Rusya, belirli lisanslar altında tahıl ürünleri ihracatına devam edecek. Şeker, buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatı ise belirli süreliğine yasaklanacak.
    • AA
    • 14.03.2022 - 20:28
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    Rusya’dan tahıl ihracatı kısıtlaması için yeni düzenleme

    Rusya-Ukrayna savaşının başladığı tarihten itibaren tahıl tedariği konusundaki panik devam ediyor.

    Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı bu iki ülkenin savaşa tutuşması ile birçok senaryo ortaya atılırken Rusya'nın bazı ihracat kalemlerini kısıtlayacağı açıklaması tedirginliği artırdı.

    YASA TEKLİFİ ONAYLANDI

    Bu kapsamda Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına yönelik teklifini onayladığını bildirdi.

    ŞEKER İHRACATI 31 AĞUSTOS'A KADAR YASAKLANACAK

    Abramçenko, beyaz ve ham şeker ihracatının 31 Ağustos’a kadar "geçici" olarak durdurulacağını aktardı.

    TEMMUZA KADAR YASAKLANACAK KALEMLER

    Abramçenko, “Buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatı ise 30 Haziran’a kadar 'geçici' olarak yasaklanacak. Belirli lisanslar altında, kotalar dahilinde tahıl ürünleri ihracatı devam edecek.” ifadesini kullandı.

    Abramçenko, söz konusu yasağın ülke içerisindeki stokları muhafaza etmek amacıyla "geçici" olarak uygulanacağını ve böylelikle iç piyasadaki fiyatların aşağıda tutulacağını kaydetti.

    Rusya’dan tahıl ihracatı kısıtlaması için yeni düzenleme #1


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