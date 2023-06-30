Rusya’dan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili açıklama: Uzatılması için sebep yok Türkiye’nin girişimleriyle dünyada gıda krizinin önüne geçilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan açıklama geldi. Lavrov, 18 Temmuz'da sona erecek anlaşma için “Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir sebep yok” dedi.

İHA

Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü.

Türkiye’nin çabalarıyla gıda krizine “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması” çerçevesinde son verildi.

Bu kapsamda milyonlarca ton tahıl, ihtiyacı olan ülkelere gönderildi.

Anlaşma, 18 Temmuz’da sona erecek.

"Anlaşmanın uzatılması için gerekçe yok

Rusya ile Ukrayna’nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rus dış politikasının gündemini değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçen Lavrov, anlaşmanın uzatılması için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Lavrov, "Bu anlaşmanın uzatılması için ne gibi argümanları olduğunu anlamıyorum. Çünkü bu, Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldi." dedi.

Fakir ülkelere tahıl ücretsiz gönderilecek

Anlaşmanın Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırmasını içeren kısmının uygulanmadığını savunan Lavrov, uzatılmaması durumunda Rusya'nın ihtiyacı olan ülkelere ihracatının devam edeceğini belirtti.

Lavrov, "Anlaşmanın sona ermesi durumunda en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacağız." dedi.

Batılı ülkeler ile ilişkiler

Ukrayna üzerinden Batı ile gerilen ilişkilerine de değinen Lavrov, mevcut durumun savaş öncesindeki durumla kıyaslanamayacağını vurguladı.

Lavrov, "Gerçekçi olmak gerekirse Batı ile, Ukrayna üstünden bize savaş ilan etmeden önceki zamandaki gibi bir diplomatik temasa ulaşabileceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

"Onları yok edeceğiz"

Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunu eğitmek ve destek vermek için gönderdiği paralı asker ve subaylara da değinen Lavrov, şöyle konuştu:

Ukraynalıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek, savaş suçları işleyerek, sivil tesisleri kullanarak, toplantılar ve eğitimler düzenlemesi Ukrayna'nın hatasıdır. Bu tür toplantıları duyarsak Kramatorsk'taki günlerde olduğu gibi onları yok edeceğiz. Çünkü bize savaş açanlar bunlar ama Ukraynalılar ağır silahlarını konuşlandırmak için sürekli ve düzenli olarak sivil altyapıyı kullanıyorlar.

Wagner'in isyanı

Lavrov, Rus paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanından sonra durumun istikrara kavuşup kavuşmadığı yönünde sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi: