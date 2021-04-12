Rusya'dan Türkiye'ye: Ukrayna'ya SİHA-İHA satmayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA-İHA satışıyla ilgili "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime şimdi de Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'lar dahil oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yle görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

"KİEV'İN MİLİTARİST EĞİLİMLERİ TEŞVİK EDİLMESİN"

Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.

LAVROV, TÜRKİYE'Yİ UYARMAYA KALKTI

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim." dedi.

RUSYA'DAN YILLARCA SURİYE'YE SİLAH SATIŞI YAPILDI

Rusya'nın 'Ukrayna'ya SİHA satılmasın' talebinin ardından akıllara yıllarca Suriye'ye yapılan silah satışları geldi.

Rusya'nın, 2008-2011 yılları arasında Suriye'ye 1,7 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Ayrıca Moskova ile Şam'ın, 550 milyon dolar değerinde 36 adet Yak-130 eğitim uçağının satışı konusuna anlaştığı, yine Rusya'nın, Suriye'ye kıyı savunma sistemleri ve ''İskender füzeleri'' gibi çeşitli silahlar sattığı da ortaya çıkmıştı.