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    Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret

    Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:55
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    Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geliyor.

    Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Antalya'ya geleceğini duyurdu.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

    Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında görüşmelerde, Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular masaya yatırılacak.

    Rusya dan Türkiye ye ziyaret #1

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