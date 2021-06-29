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Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
- DHA
- 29.06.2021 - 09:44
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:55
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Antalya'ya geleceğini duyurdu.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında görüşmelerde, Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular masaya yatırılacak.