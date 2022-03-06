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Rusya'dan Ukrayna uçaklarına havaalanı kullanımı izni veren ülkelere uyarı

Rusya'dan Ukrayna uçaklarına havaalanı kullanımı izni veren ülkelere uyarı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.