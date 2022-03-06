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    Rusya'dan Ukrayna uçaklarına havaalanı kullanımı izni veren ülkelere uyarı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 19:11
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    Rusya'dan Ukrayna uçaklarına havaalanı kullanımı izni veren ülkelere uyarı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

    AYRINTILAR GELİYOR.


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