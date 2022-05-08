Rusya'dan yeni nükleer savaş çıkışı

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, nükleer savaş çıkması durumunda yarım saatte NATO ülkelerini yok edebileceklerini söyledi.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında küresel olarak en tedirginliğe yol açan gündem nükleer savaş ihtimali.

Savaşın ilk günlerinden itibaren, Rusya'nın ve Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkan başta ABD ve Batı ülkelerinin sahip oldukları nükleer başlık sayıları tartışma konusu.

Rusya ve ABD'den konuya ilişkin çeşitli açıklamalar gelse de özellikle Rus tarafının söylemleri Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ve ABD'ye meydan okuma olarak değerlendirildi.

Putin yönetiminden konu hakkında son çıkış ise Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'den geldi.

Rogozin, devam eden çatışmalar sonucunda nükleer bir savaş çıkma ihtimalini ve sonuçlarını değerlendirdi.

"Yarım saatte NATO ülkelerini yok ederiz"

Dmitriy Rogozin, böyle bir ihtimalde yarım saat içinde tüm NATO ülkelerini yok edebileceklerini söyledi.

Rus başkan, "Rusya, olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yalnızca yarım saat içinde yok edebilecek güce sahip.

"Buna izin vermemeliyiz"

Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamızın durumunu etkileyecek." diye konuştu.