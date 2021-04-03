Rusya'nın en seksi erkeği Vladimir Putin oldu

Rusya'nın en seksi erkeği Vladimir Putin oldu

Rusya'da yapılan bir ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin en seksi erkeği seçildi.

Rusya'da bir internet sitesi tarafından 22 Mart -1 Nisan arasında 300'den fazla bölgeden bin kadın ve bin erkeğin katılımıyla Rusya'nın en seksi erkeği anketi düzenlendi.

Erkek katılımcıların yüzde 18'i, kadınların yüzde 17'si 68 yaşındaki Vladamir Putin'e oy verdi.

PUTİN, RUSLARIN GÖZDESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen yıl da benzer sonuçlara ulaştıklarını kaydeden internet sitesi, "Ruslar hala Vladimir Putin'in ülkenin en çekici ünlü erkeği olduğunu düşünüyor. Hiçbir aktör, atlet ya da siyasetçi onunla yarışamaz" ifadelerini kullandı.

Atletik vücuduyla sık sık kameraların önüne geçen Rus lider, ankette çift haneli rakamlara ulaşan tek erkek olurken, en yakın rakipleri arasında Dimitri Nagiyev, Danila Kozlovski ve Konstantin Kabenski gibi ünlü oyuncular yer aldı.

EN YAKIN RAKİPLERİNE FARK ATTI

Bu isimlerin oy oranlarıysa yüzde 2-3'te kaldı.

Erkek katılımcıların yüzde 19'u da Rusya'nın en seksi erkeğinin kendileri olduğunu söyledi.