Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov: Putin'in ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti, dünyanın kilitlendiği konuların başında geliyordu.
Bu ziyaretin en erken 12 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu ancak ziyaret ertelendi.
Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.
Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenilen ziyarete dair Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'dan açıklama geldi.
Buravov, yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi;
"Gündem yoğun olacak"
Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıklar sürüyor, gündem yoğun olacak.
Yeni tarih duyurulacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye ziyaretine değinmişti.
Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.
Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.
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