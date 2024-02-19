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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov: Putin'in ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov: Putin'in ziyareti için hazırlıklar sürüyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konuya dair bir açıklama ise Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'dan geldi.