Rusya'nın saldırı gerekçesi: BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Birleşmiş Milletler BM Sözleşmesi 51. maddesini gerekçe gösterdi. Peki BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla sıcak çatışmaya dönüştü.

Askeri harekat, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas ile başladı. Akabinde başkent Kiev dahil olmak üzere Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Ukrayna resmi kaynakları, saldırılarda sivillerin de zarar gördüğünü açıklarken Rusya, Ukrayna genelinde yaptığı operasyonların ve hava saldırılarının gerekçesi olarak Birleşmiş Milletler BM sözleşmesi 51. maddesini gösterdi.

Bilindiği üzere BM Güvenlik Konseyi'nde de gerilim had safhaya ulaşmış ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, operayonun gerekçesi olarak sözleşmedeki 51. maddeyi işaret etmişti.

Peki, Birleşmiş Milletler BM sözleşmesi 51. maddesi nedir, Rusya Ukrayna'ya neden saldırıyor? BM Antlaşması 51. Maddesi meşru müdafaa hakkı ne demek? İşte detaylar...

BM SÖZLEŞMESİ 51. MADDESİ NEDİR?

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın usulsüz bir operasyon düzenlemediğini açıkladı.

Nebenzya, bu operasyonun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesi uyarınca gerçekleştiğini söyledi.

Nebenzya’nın gündeme getirdiği BM'nin 51'inci maddesinde kullanılan ifade şöyle:

''Hiçbir şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlayacak tüm önlemleri alana dek, askeri saldırıya uğramış Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin bireysel yada kollektif meşru müdafaa hakkına zarar veremez. Savunma hakkını kullanmak üzere üyeler tarafından alınan önlemler anında Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve hiçbir şekilde Güvenlik Konseyi'nin, mevcut şart çerçevesinde, uluslararası barış ve düzeni sağlama yönünde hareket etme yetkisi ve sorumluluğunu etkileyemez.''