Rusya'nın Türkiye'den gelen ürünleri kapıda beklettiği söylendi

Yaş-Meyve Sebze İhracatçısı Ali Uçak, Rusya'nın Türkiye'den gelen binlerce ürünü kapıda beklettiğini söyleyerek, tonlarca ürünün çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türkiye'nin yaş meyve-sebze, ve domates ihraç ettiği ülkelerde önde gelen Rusya'nın, gayri resmi ambargo uyguladığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin Habertürk TV'ye açıklama yapan Yaş-Meyve Sebze İhracatçısı Ali Uçak, Rusya'nın, üzüm, biber, erik, nar ve kabağa analiz şartı getirdiğini söyleyerek, "Rusya, bize gayriresmi bir ambargo uyguluyor. Burada 20 gündür bekleyen binlerce tır var" dedi.

YAPILANIN GAYRİ RESMİ AMBARGO OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Rusya'nın "Senden ürün almayacağım" dememesine rağmen "alacağım" deyip kapısında beklettiğini söyleyen Uçak, yapılanı gayri resmi ambargo olarak nitelendirdi.

"TONLARCA ÜRÜN ÇÜRÜME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Bekleyen ürünlerin gün geçtikçe zarar gördüğünün altını çizen Uçak, "Rusya’ya 1 milyar doların üzerinde yıllık ihracatımız var. Her gün yeni bir analiz şartı çıkarıyorlar. Tonlarca ürün gümrüklerde çürüme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Gerekli analiz raporlarını Türkiye’de aldıklarını ifade eden Uçak, "Buna rağmen son 15 gündür her üründen analiz almaya başladılar. En fazla 1-2 gün sürecek işlem, Rusya’da 20 günde tamamlanmıyor. Bekleyen ürünler var ve çürümeye başladı. Zararımızı hesaplamaya makine yetmez" diye konuştu.

"ANALİZ BİLE ETMEDEN ÜRÜNLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR"

Rusya sınırında binlerce tırın kuyruk oluşturduğunu vurgulayan Uçak şöyle konuştu:

"Bazen de hiç analiz dahi almadan sınırdan Türkiye’ye geri gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.Ne olursunuz sektörü düşünün binlerce insan ekmek yiyor. Bu sorun çözülmezse binlerce insan işsiz kalacak, firmalar batacak".

Rusya, 2015 yılında yaşanan uçak kriziyle domates alımını askıya almış ve 1 Kasım 2017'den itibaren ise 50'şer bin tonluk kota uygulamaya başlamıştı.

