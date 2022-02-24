Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı haritada

Rus birlikleri, an itibarıyla Ukrayna genelinde birçok bölgeyi bombardıman altına aldı.

Donbas'ta günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini savaşa bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

An itbarıyla başkent Kiev'de olmak üzere birçok Ukrayna kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

SAVUNMA BAKANLIKLARINDAN AÇIKLAMA

Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoy, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlerken Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri hava limanlarımız saldırı altında." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRILAR HARİTADA

Ukrayna genelinde bildirilen Rus saldırıları da haritaya yansıdı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın en önemli liman kenti Odessa'yı ve orada bulunan Ukrayna donanmasını etkisiz hale getirmek için ateş altına aldı.

Bununla birlikte Kiev'de komuta merkezi ve SİHA'ların bulunduğu Kharkow Havalimanı da vuruldu.

Rusya, Ukrayna'yı havadan vuruyor VİDEO