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    Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı müzakereci öldürüldü

    Ukrayna ile Rusya arasında düzenlenen müzakerelere katılan Denis Kireev isimli müzakereci, casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı esnada karşı geldiği gerekçesiyle infaz edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 15:42
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    Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı müzakereci öldürüldü

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın 10'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Yüz binlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, bazı Ukraynalılar da sokaklarda güvenlik güçleriyle birlikte direnişini sürdürüyor.

    Bu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimalatları doğrultusunda müzakere çalışmaları yürütülüyor.

    BİR MÜZAKERECİ CASUS ÇIKTI

    Geçtiğimiz gün yapılan ilk müzakerede taraflar masaya oturup bir çözüme kavuşamazken, müzakereciler arasında bir casus olduğu tespit edildi.

    Rusya ya casusluk yapan Ukraynalı müzakereci öldürüldü #1

    UKRAYNALILAR AFFETMEDİ

    Ukraynalı müzakereci Denis Kireev, Rusya'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

    Casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklanmak üzere yakalanan Denis Kireev, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne karşılık verince öldürüldü.

    Rusya ya casusluk yapan Ukraynalı müzakereci öldürüldü #2


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