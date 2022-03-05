Rusya'ya casusluk yapan Ukraynalı müzakereci öldürüldü

Ukrayna ile Rusya arasında düzenlenen müzakerelere katılan Denis Kireev isimli müzakereci, casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı esnada karşı geldiği gerekçesiyle infaz edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın 10'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yüz binlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, bazı Ukraynalılar da sokaklarda güvenlik güçleriyle birlikte direnişini sürdürüyor.

Bu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimalatları doğrultusunda müzakere çalışmaları yürütülüyor.

BİR MÜZAKERECİ CASUS ÇIKTI

Geçtiğimiz gün yapılan ilk müzakerede taraflar masaya oturup bir çözüme kavuşamazken, müzakereciler arasında bir casus olduğu tespit edildi.

UKRAYNALILAR AFFETMEDİ

Ukraynalı müzakereci Denis Kireev, Rusya'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklanmak üzere yakalanan Denis Kireev, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne karşılık verince öldürüldü.