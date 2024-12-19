Rusya'ya kaçan Esad'ın Moskova'dan çıkması yasaklandı

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN MOSKOVA'YI TERK ETMESİ YASAK

Rusya'nın Esad ve ailesinin sığınma talebini kabul ettiği belirtilirken, Kremlin'in sert yasaklar koyduğu öğrenildi. Buna göre, Beşar Esad Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasaklandı.

RUSYA'DAKİ MAL VARLIKLARINI KULLANAMAYACAK

Esad, ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi. Beşar Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksindeki 18 dairesi olduğu öğrenildi.

ESMA ESAD BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahir Esad'a henüz sığınma hakkının verilmediği belirtildi. Kendisi ve ailesi şu anda ev hapsinde. Öte yandan Esma Esad, Rus mahkemesi aracılığıyla boşanma davası açtı ve Moskova'dan Londra'ya gitmek için izin istedi. Talebi halen değerlendiriliyor.