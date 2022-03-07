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    Rusya'ya uygulanan yaptırımları ti'ye alan karikatür

    Rusya'ya uygulanan yaptırımları ti'ye alan karikatür

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ardından Moskova'ya yönelik yaptırımların yetersizliği karikatürlerde hayat buldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:38
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    Rusya'nın Ukrayana saldırılarında 12. güne girildi...

    Saldırılar sonrası başta ABD olmak üzere Batı'nın yaptırımlarına her gün yenileri ekleniyor.

    Finans, kültür ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazedeki yaptırımlar uygulamaya konulurken, savaş öncesi Ukrayna'ya destek sözü veren ülkelerin bu yaptırımları yeterli görülmedi.

    Pasif kalan bu yaptırımlar, YouTube, Netflix, Google, UEFA, FIFA, Rus kedisi gibi yaptırımlar olunca, Belçikalı karikatürist Michel Kichka, birçok meslektaşı gibi Rusya'ya uygulanan bu yaptırımları ti'ye alan bir karikatüre imza attı.

    KÜÇÜK FÜZELER NÜKLEER FÜZELERE KARŞI

    Kichka, çizdiği karikatürde Rusya'ya yaptırımlarda adı geçen şirket ve kurumları küçük füzelerle betimledi.

    Rusya'yı ise büyük bir nükleer füze iması veren karikatürist, büyük bir füzeyi Rusya olarak nitelendirerek alınan bu yaptırım kararlarının yetersizliğini eleştirdi.

    Rusya ya uygulanan yaptırımları ti ye alan karikatür #1


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