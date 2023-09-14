Rütbeleri sökülen Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları geri verildi Haklarındaki adli soruşturmalar kapsamında rütbeleri sökülerek silahları ellerinden alınan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, yeniden özlük haklarına kavuştu.

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Eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’un, hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek rütbeleri söküldü, silahları ellerinden alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara girişleri de yasaklanan eski emniyet müdürleri kararı, idare mahkemesine taşıdı.

Hakları geri verildi

Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan İçişleri Bakanlığı, iki ismin rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara giriş haklarını geri verdi.

Ne olmuştu?

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söylediği için soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından Avcı’nın, 20 Haziran 2022 yılında rütbe ve silahı geri alındı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek veren bir paylaşımda bulunarak “Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Uzun’un paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022’de rütbeleri sökülüp silahı alındı.