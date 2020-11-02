Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması neye işarettir?

Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması neye işarettir?

Son günlerde yaşanan deprem felaketinin bir yansıması olarak bilinçaltının etkilenmesi ve rüyada deprem görülmesi sık yaşanıyor.

Rüyada depremi hissetmek, depremde sallanmak, binaların yıkıldığını görmek gibi birçok kesit ile karşılaşmış olabilirsiniz. Biliçaltı yaşanan olumsuzluklardan dolayısıyla doğal afetlerden fazlasıyla etkilenir.

Rüyada deprem görmenin sıklıkla yaşanması nedeniyle ne anlama geldiği de merak konusu olmaktadır. İşte deprem ile ilgili rüya yorumları...

RÜYADA DEPREM GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Tabir bakımından zelzele, yer sarsıntısı, sallanmak ve deprem aynı anlama gelir. Rüyada dünya genelinde büyük bir deprem olduğunu görmek, ülkeler arasında savaş çıkacağına yorumlanır.

Bazen de rüyanızda deprem anını yaşamak, iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak demektir. Kişinin rüyasında deprem olduğunu görmesi bir şehirden başka şehre göç etmeye işarettir.

İbn-i Sîrîn Hazretlerine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden yana sıkıntı ve bela geleceğine delalettir.

Bazen de deprem, üzüntü, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Deprem rüyası korku ve şiddete de işarettir.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN FARKLI ANLAMLARI

Rüyada depremde ölmek ömrünüzün uzun olacağına işaret etmektedir. Depremde bir yerin sallandığını görmek, o bölgede bir musibetin meydana gelmesine veya emanete hıyanet edilmesine işaret eder.

Rüyanızda depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize işarettir. Rüyanızda görmüş olduğunuz deprem neticesinde yerin çökmesi, o yörede meydana gelecek felakete, zorluklara, kıtlık ve benzeri olaylara işaret eder.

Rüyanızda depremi beklemek, hamile kadının çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye işarettir.

Rüyada depremden kurtulmak, rüya sahibinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabasıyla kurtulmaya işaret eder. Başınıza gelecek her türlü belayı kendi çabanızla atlatacağınızı ifade eder.