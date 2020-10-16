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    S-400'ler için uçaklara irtifa uyarısı yapıldı

    S-400'ler için uçaklara irtifa uyarısı yapıldı

    Reuters Haber Ajansı, Türkiye'nin 16 Ekim'de yani yarın Sinop yakınlarında test gerçekleştireceğini ve bu konuda uçaklara irtifa uyarısında bulunduğu iddia etti.
    • REUTERS
    • 16.10.2020 - 07:05
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    Reuters, Türkiye'nin yarın Sinop yakınlarında yaklaşık 6 saat sürecek S-400 Hava Savunma Sisteminin radar testi için uçaklara irtifa uyarısında bulunduğunu iddia etti.

    Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzeleri için bugün test gerçekleştireceği ve bu konuda uçaklara irtifa uyarısında bulunduğu söylendi.

    RADAR TESTİNE GİRECEK

    Türkiye S-400 füzelerini bugün yaklaşık 6 saat sürecek radar testine sokacak. Gerçekleşecek testin Sinop yakınlarda olacağını belirtti.

    S-400 ler için uçaklara irtifa uyarısı yapıldı #1

    SİNOP'A GÖNDERİLİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacak.

    Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerken görüntülendi.

    10 ADET HEDEF UÇAK

    Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.

    S-400’ler, Sinop’a test atışları için gönderildi VİDEO


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