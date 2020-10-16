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S-400'ler için uçaklara irtifa uyarısı yapıldı

S-400'ler için uçaklara irtifa uyarısı yapıldı

Reuters Haber Ajansı, Türkiye'nin 16 Ekim'de yani yarın Sinop yakınlarında test gerçekleştireceğini ve bu konuda uçaklara irtifa uyarısında bulunduğu iddia etti.