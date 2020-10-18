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    S-400'ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı

    S-400'ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı

    Sinop'ta test amaçlı konuşlandırılan S-400'lerin füze ateşleme anı kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 07:13
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    Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop’a doğru yola çıkmıştı.

    S-400 hava savunma sistemleri Sinop'a ulaşmış ve ilk atışı gerçekleşmişti.

    Test atışları için Sinop'a konuşlandırılan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin atış testleri esnasında 40N6E model numaralı 400 km menzilli füzenin ateşlenme anı kameralara yansıdı.

    S-400'ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı VİDEO


    10 ADET BANSHEE HEDEF UÇAĞI TEDARİK EDİLDİ

    Yaklaşık 10 gün sürecek test faaliyetleri için Türk Hava Kuvvetleri, 10 adet Banshee Hedef Uçağı tedarik etti.

    Bu hedef uçaklara yapılacak atışlar ile S-400’ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek.

    S-400 ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı #1

    AMERİKA VE AVRUPA’NIN YANI SIRA TÜRKİYE’DEN KARŞI ÇIKANLAR OLDU

    Türkiye'nin S-400'lerin satın alma girişimlerine başladığı dönemde, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de bazı isimler bu satın almaya karşı çıkmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400'leri gereksiz görürken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, S-400'lerin depolarda küfleneceğini söylemişti.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacının olmadığını savunuyordu.

    Siyasi isimlerin yanı sıra S-400'e karşı çıkan muhalif gazeteciler de oldu. Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil, "Türkiye S-400'lerin fişini bile takamaz." derken, Uğur Dündar "S-400'ler boru haline geldi." demişti.

    Nevşin Mengü ise o günlerde yaptığı analizlerde S-400'lerin Türkiye'yi koruyamayacağını ifade ediyordu.

    S-400 ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı #2

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