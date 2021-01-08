Saadet Partili Aydın: İttifak çıkarmak doğru değil

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin "Buradan ittifak çıkarmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Halk TV’de Betül Araz'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine de değindi.

"İTTİFAK ÇIKARMAK DOĞRU DEĞİL"

Görüşmenin ardından ittifaklara ilişkin kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara tepki gösteren Aydın, Erdoğan'ın ziyaretinden haberdar olduklarını söyledi.

Bu görüşmeden bir ittifak çıkarmanın doğru olmadığını söyleyen Aydın, "Biz Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı’nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AK Parti ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz. Cumhurbaşkanı, Asiltürk ile bir istişare çerçevesinde bir araya gelmiştir. Genel başkanımızdan önce Oğuzhan Bey'le bir zemin arayışı içinde olabilir. Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız." ifadelerini kullandı.