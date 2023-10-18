Saadet Partili ismin babası, İsrail protestosunda hayatını kaybetti

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İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı, dünya genelinde tepki çekti.

İstanbul’da da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, hastanedeki saldırıyı kınayarak İsrail’e tepki gösterdi.

Protesto sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Konsolosluk önündeki protestoya katılan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi’nin babası Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nuri Tüfekçi, babasının ölümüne dair paylaşımında şu ifadeleri aktardı;

Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi’yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el Fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine ne de bizim protestomuza ne de İsrail’in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli.