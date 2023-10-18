Saadet Partili ismin babası, İsrail protestosunda hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı, dünya genelinde tepki çekti.
İstanbul’da da İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelen vatandaşlar, hastanedeki saldırıyı kınayarak İsrail’e tepki gösterdi.
Protesto sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Konsolosluk önündeki protestoya katılan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuri Tüfekçi’nin babası Eshabil Tüfekçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Nuri Tüfekçi, babasının ölümüne dair paylaşımında şu ifadeleri aktardı;
Kıymetli babam Eshabil Tüfekçi’yi kaybettik. Biber gazından uzakta kalp krizi nedeniyle vefat etti. Allah rahmet eylesin, el Fatiha. Bu olay ne Filistinli kardeşlerimizin direnişine ne de bizim protestomuza ne de İsrail’in vahşetine ve zalimliğine gölge düşürmemeli.
Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise şu açıklamayı aktardı;
İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi’nin muhterem babası, Gazze için düzenlediğimiz basın açıklaması sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.
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