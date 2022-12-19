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    Saadet Partili Karaduman, anayasa değişiklik teklifine imza attı

    Saadet Partili Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği "aile birliğinin sağlanması" ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:12
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    Saadet Partili Karaduman, anayasa değişiklik teklifine imza attı

    Muhalefet partilerinden ve altılı masanın ortağı olan Saadet Partisi'nden aile düzenlemesine destek geldi.

    Saadet Partili Abdulkadir Karaduman, anayasa değişiklik teklifine imza verdiğini duyurdu.

    "Hayra motor, şerre fren olacağız"

    Karaduman paylaşımına, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız." notunu düştü.

    Sosyal medyasından paylaştı

    Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman Bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir."

    Saadet Partili Karaduman, anayasa değişiklik teklifine imza attı #1

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