Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken, siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.
Muhalefette düğüm çözüldü
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen son toplantının ardından Temel Karamollaoğlu, aday açıklamasını yaptı.
Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.
"Haydi bismillah"
Adaylık ilanının ardından son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah" sözleriyle noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, kayıtsız kalmadı.
Kılıçdaroğlu'na 'mücahid' dedi
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' olarak nitelendirdi.
"Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu"
Çebi, Kılıçdaroğlu'nu övdüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi.
Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu.
Milli Görüş tabanı tepkili
Millet İttifakı'nda yer alarak Milli Görüş çevresinden tepki toplayan Saadet Partisi, adayın açıklanacağı gün ise genel merkez önünde yaşananlarla gündem olmuştu.
Üst üste üç toplantının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılmasıyla birlikte muhalefet destekçileri, toplantı devam ederken parti binası önünde toplandı.
İzmir Marşı okundu
Saatler ilerledikçe artan kalabalıktakiler partilerine göre sloganlar atmaya başladı. CHP'liler ise İzmir Marşı okudu.