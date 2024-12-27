Saadet Partisi, DEVA Partili vekillerin katılımıyla TBMM'de yeniden grup kurdu

ANKA

Ankara siyasetinde önemli dakikalar yaşanıyor...

Geçtiğimiz yıl CHP listelerinden seçime giren küçük partilerde yaprak dökümü sürüyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerden 38 adet kontenjan verdiği partilerde ya istifa haberleri ya da iç çekişmelerle gündemde.

SAADET PARTİSİ TBMM GRUBU DÜŞTÜ

Bunun son örneği Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grubu'nda yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı'nın ayrılığının ardından Saadet Partisi TBMM Grubu düştü.

Bu gelişmelerin ardından ise destek DEVA Partisi'nden geldi.

İKİ MİLLETVEKİLİ SAADET'E GEÇTİ

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi’ne katıldı.

YENİDEN GRUP KURDULAR

Milletvekili sayısı 21’e ulaşan Saadet Partisi’nin Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye geçmesi nedeniyle düşen grubu yeniden kuruldu.

"BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin yaptığı açıklamada, DEVA, Saadet ve Gelecek partileri arasında ortak grup kurulması için yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

DEVA Partisi yetkili kurullarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte daha geniş birliktelikleri hedefleyen Meclis grubu kurulması konusunda görüşmeler olgunlaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde birlikte grup kurma iradesi gerçekleşen DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi yetkili kurullarında olgunlaştırılacak olan süreç kesinleştiğinde kamuoyuna kurulacak Meclis grubu hakkında daha net bilgi verilecektir.

"EKMEN VE KAYA'NIN DURUMU GEÇİCİ"

Ekmen ve Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılımının geçici olduğunu belirten Şahin şöyle devam etti:

Bu süreçte Saadet-Gelecek grubunun bir milletvekili eksilmesi nedeniyle düşen grubun DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birlikte oluşturacakları ortak grup hükmü şahsiyet kazanıncaya kadar DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya geçici olarak Saadet-Gelecek grubunu parlamentoda tamamlamak üzere Saadet Partisi grubu ile çalışmaları gerçekleştireceklerdir.

NE OLDU?

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifasının ardından Saadet-Gelecek Grubu’nun 19 milletvekili kaldı.

TBMM’de grup kurmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç olması sebebiyle grup düştü.

Saadet Partisi’nin grup başkanvekilleri grup sayısına ulaşabilmek başta DEVA Partisi olmak üzere, Meclis’te sıkı bir görüşme trafiğine başladı.

GELECEK PARTİSİ'NDE İSTİFALAR SÜREBİLİR

Gelecek Partisi’nde Yamalı’nın ardından başka istifaların da gelmesi söz konusu.

Gelecek Partisi’nden en az dört milletvekilinin istifa edeceği Meclis kulislerinde gündeme geldi.