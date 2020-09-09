Dolar
7.4858
0.0467%
Euro
8.8504
0.43%
Altın
1945.48
0.705%
Borsa
1099.8
0.9361%
G. Altın
468.414
0.771%
Bitcoin
76769.23
0.9181%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun idam cezası değerlendirmesi

    Karamollaoğlu, idam cezası getirilirse haksız yere birçok insanın ölümüne neden olunacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 16:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun idam cezası değerlendirmesi

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına geçti.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, tartışmaların odağındaki idam cezasının geri getirilmesi konusuna da değindi.

    Temel Karamollaoğlu'nun idam cezası değerlendirmesi VİDEO

    "CİDDİ BİR HATA VE ÖNGÖRÜSÜZLÜK"

    Türkiye'nin sorunlarının idam cezası ile çözülemeyeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye’de gündemi değiştirebilmek için sık sık yeni konular ortaya atılıyor. Şimdikilerden bir tanesi de idam cezasının getirilmesi. Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu. Mesele idam meselesi değil, mesele adalet meselesi. Siz adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz o zaman haksız yere bir sürü insanın hayatını kaybetmesine vesile olursunuz. İdam bütün tedbirler alındıktan sonra, en son başvurulabilecek olan bir çaredir. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözeceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir