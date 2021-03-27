Saadet Partisi heyetinden Fatih Mehmet Maçoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şaşkınlık yaratan ziyarette Parti Sözcüsü Birol Aydın’a Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elâzığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.

"GÜZEL HİZMETLER YAPIYORSUNUZ"

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, “Sizi tanıyor görüyoruz. Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. 83 milyon yurttaş otursak ve birbirimize sorsak ne istiyoruz diye. Hepimizin aynı şeyleri söyleyeceği açık. Huzur, barış, demokrasi, eşitlik istiyoruz. Her görüşten, her fikirden insanımız bunu istiyor. Şiddet, baskı istemiyoruz, öteki olmayı, kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇOĞLU DA AYDIN'IN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Maçoğlu da “Bizler yıllardır bu coğrafyada bunu savunuyoruz. Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz. Fakat bir şeyin de farkındayız. Burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin sınırları var. En iyi burjuva hukukunun uygulandığı ülkelerde dahi bu sınırlar belirlenmiştir. Biz sosyalistler ise hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü tanımlarken birçok açıdan bu konuları farklı değerlendiririz. Tüm bu bahsettiklerimize bir çocuğun, bir sağlık emekçisinin, bir öğretmenin, bir işçinin gözüyle bakarız" diye konuştu.