Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nden TBMM'de grup kararı Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM'de ortak grup kurma kararı aldı. DEVA Partisi ise bu grubun dışında kaldı..

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Türkiye, seçimleri geride bıraktı..

Halk, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerken, TBMM'deki çoğunluğu da Cumhur İttifakı da aldı..

Seçimlerin ardından partilerin Meclis'teki dağılımı da belli oldu.

Buna göre Meclis'te AK Parti’nin 263, CHP’nin 130, MHP’nin 50, İyi Parti’nin 44, DEVA’nın 15, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili var.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında bir süredir devam eden, Meclis’te ortak bir siyasi parti grubu kurulmasına ilişkin görüşmeler sonucu grup kurma kararı almıştı..

Yeni bir gelişme yaşandı..

Saadet ve Gelecek Partisi'nden ortak grup kararı

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM'de ortak grup kurma kararı aldı. DEVA Partisi ise bu grubun dışında kaldı..

Parti liderleri yarın saat 12.30'da kameraların karşısına geçecek..