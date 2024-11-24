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İHA

Saadet Partisi'nde kongre heyecanı...

Saadet Partisi’nin 'Yaşanabilir bir Türkiye Ancak Saadet’le olur' sloganıyla yapılan 9. Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Kongrede 8 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu, adaylar arasında yer almıyor.

KAVGA ÇIKTI

Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan ile İstanbul milletvekili Birol Aydın'ın yarıştığı kongrede, delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı.

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede, delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

DELEGELER İLE PARTİ GÖREVLİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü.

Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.