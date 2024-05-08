Saadet Partisi kongreye gidiyor: 3 ismin adaylığı ön plana çıkıyor

6'lı masa bir bir siyaset sahnesinden siliniyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından son olarak Temel Karamollaoğlu da görevini bırakacağının sinyallerini vermişti.
"Serumlarla ayakta duruyorum"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
Artık sağlığım bu görevi hakkıyla yerine getirmeye izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece dört yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım, ayağa kalkayım diye. Biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama. Ama mutlaka bir siyasi partinin başında bulunan bir insan özellikle bu dönem dört yıl ara var eğer erken seçim olmazsa. Bu dört yılda Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atmalı ve her yerde teşkilatlarımızı geliştirmeliyiz. Bunu yürütmeye maalesef sağlığım müsaade etmiyor. Bundan dolayı ben çekilme kararı aldım.
Kongre düzenlenecek
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, partinin 30 Haziran'da kongreye gideceğini söyledi.
Karamollaoğlu aday olmayacak
Kaya, seçimli kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Temel Karamollaoğlu, kararına gerekçe olarak ise sağlık sorunları gösterildi.
İlk aday belli oldu
Süreç devam ederken adaylık için ilk açıklama, Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer'den geldi.
'Göreve hazırım'
Selman Esmerer, 'Milli Görüş Çağrısı/Teklifi' diyerek paylaştığı metinde 'göreve hazırım' mesajı verdi.
Esmerer, "Uzun zamandır bir sistem sorunu yaşanıyor. Teşkilat mensuplarımızın vereceği görevlerden imtina etmeyeceğimi arz ederim." ifadelerini kullandı.
Muhtemel rakipleri
Selman Esmerer'in adaylık açıklamasının ardından karşısında iki rakibin adı ön plana çıkıyor.
Aydın ve Ayhan'ın adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor
Kongrede Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan'ın da aday olması bekleniyor.
Son kongre 2022 yılında yapıldı
Partinin son kongresi 30 Ekim 2022'de yapılmıştı. Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, toplam bin 200 delegesinden bin 50'si oy kullanmıştı.
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