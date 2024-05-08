Saadet Partisi kongreye gidiyor: 3 ismin adaylığı ön plana çıkıyor

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6'lı masa bir bir siyaset sahnesinden siliniyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından son olarak Temel Karamollaoğlu da görevini bırakacağının sinyallerini vermişti.

"Serumlarla ayakta duruyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Artık sağlığım bu görevi hakkıyla yerine getirmeye izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece dört yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım, ayağa kalkayım diye. Biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama. Ama mutlaka bir siyasi partinin başında bulunan bir insan özellikle bu dönem dört yıl ara var eğer erken seçim olmazsa. Bu dört yılda Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atmalı ve her yerde teşkilatlarımızı geliştirmeliyiz. Bunu yürütmeye maalesef sağlığım müsaade etmiyor. Bundan dolayı ben çekilme kararı aldım.