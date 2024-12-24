Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan'dan Milli Görüşçü olma şartı

Haber Merkezi

Temel Karamollaoğlu'ndan sonra koltuğu devralan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Arıkan'ın gündeminde ise cemaatler ve kadınlar vardı...

İlk olarak partisindeki Milli Görüşçülerin nasıl olması gerektiğini anlatan Arıkan, teşkilatlarına “Eşlerinize çiçek alın” talimatını verdiğini vurgulayıp, şu ifadeleri kullandı;

"ÇİÇEK ALMAYAN SAADETLİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLAMAZ..."

Eşine çiçek almayan Saadet Partili, Milli Görüşçü olamaz. Tüm Saadet Partilileri sevdiklerine, eşlerine sık sık hediye almaya, çiçek almaya davet ediyorum.



Kadınlarımıza özgürlük adı altında birtakım çalışmalar yapıldı ama neticeye geldiğimizde mutsuz olan kadınlar toplumuyla karşı karşıyayız.



Bizim İstanbul Sözleşmesi’ne itirazımız, toplumsal cinsiyet kısmına idi. Cezalar konusunda bir esneme olmasını, kadına şiddetle alakalı tolerans tanınmasını kesinlikle kabul etmeyiz

"CEMAATLER TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİ"

Cemaatlerin siyasete etki etmesini doğru bulmadığını da belirten Arıkan, şöyle konuştu;