Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşması'na katıldı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana'da "Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı.

AA

Seçimlere kısa bir süre kalmışken liderler bayram mesailerini sürdürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı namazını Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Adana Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden Karamollaoğlu, kabirlere gül bıraktı, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

"Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı

Temel Karamollaoğlu, ziyaretinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl iftar ve sahurların dayanışma ve kardeşlik sofrasına dönüştüğünü söyledi.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılana kadar dayanışma göstermek zorunda olduklarını anlatan Karamollaoğlu, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Vereceğimiz her oyla Türkiye'nin gidişatına bir istikamet de belirleyeceğiz"

Karamollaoğlu, felaket döneminde tarihi bir seçime gittiklerine belirterek şunları kaydetti: