Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşması'na katıldı
AA

Seçimlere kısa bir süre kalmışken liderler bayram mesailerini sürdürüyor.

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı namazını Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden Karamollaoğlu, kabirlere gül bıraktı, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

"Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı

Temel Karamollaoğlu, ziyaretinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen "Halil İbrahim Sofrası Buluşması" etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl iftar ve sahurların dayanışma ve kardeşlik sofrasına dönüştüğünü söyledi.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılana kadar dayanışma göstermek zorunda olduklarını anlatan Karamollaoğlu, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşması'na katıldı

"Vereceğimiz her oyla Türkiye'nin gidişatına bir istikamet de belirleyeceğiz"

Karamollaoğlu, felaket döneminde tarihi bir seçime gittiklerine belirterek şunları kaydetti:

Artık seçim gününe 3 hafta kaldı. Değişimin ve yeni bir başlangıcın şafağındayız inşallah. Bu seçim aynı zamanda bir referandum olacak. Sadece ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı'nı ve 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak 600 milletvekilini seçmeyeceğiz, vereceğimiz her bir oyla Türkiye'nin gidişatına bir istikamet de belirleyeceğiz ve karar vereceğiz.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 'Halil İbrahim Sofrası Buluşması'na katıldı