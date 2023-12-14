Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti.

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ensonhaber.com

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı.

Düşerken kafasını yere vuran Bitmez'e kalp masajı yapıldı.

İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hayatını kaybetti

Fahrettin Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti"

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:

Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti.

Yarın toprağa verilecek

Milletvekili Hasan Bitmez için bugün 16.00’da TBMM’de resmi tören düzenlenecek.

Cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.

Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Vefat haberinin ardından Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

"Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!"

X hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü.



Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz!



Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun!

Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun.

TBMM'de vekil sayısı 599'a düştü

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi'nden vekil sayısı 9'a düştü.

TBMM'nin genel aritmetiğinde ise vekil sayısı 599'a inmiş oldu.

Hasan Bitmez'in öz geçmişi

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.