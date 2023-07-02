Saadet Partisi, Sivas olaylarını unutmadı Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşananların üzerinden 30 yıl geçti... Olaylar sırasında yaşamını yitirenleri anan Saadet Partisi’nden “Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan Madımak vahşetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” açıklaması geldi.

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30 yıl önce, tarihler 2 Temmuz 1993’ü gösterirken Sivas’taki Madımak Oteli’nin önünde bulunan araçlar ateşe verildi.

Daha sonra da otelin içinde yangın çıkarıldı.

Oteldeki 2’si görevli 35 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Partisi: Rahmetle anıyoruz

Olayları, yıl dönümünde birçok isim ve kurum andı.

Saadet Partisi’nden de Sivas’ta yaşananlara ilişkin bir mesaj yayınlandı.

Mesajda, “Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan Madımak vahşetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.” denildi.

Karamollaoğlu, o dönem belediye başkanıydı

Partinin şimdiki Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, o dönem Sivas’ın belediye başkanıydı.

Sık sık Madımak olaylarıyla ilgili suçlamaların yöneltildiği Karamollaoğlu, geçtiğimiz yıllarda elinden geleni yaptığını söylemişti.

Olayın önlenmesi konusunda asıl sorumluların dönemin valisi ve emniyet müdürü olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, “Utanıyor musunuz” sorusuna ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ancak sorumluluğunun bulunmadığını dile getirmişti.