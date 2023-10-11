Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup toplantısında Hamas sloganları Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, bugün partilerinin ortak grup toplantılarına katıldı. Kürsüye çıkan Davutoğlu konuşma yaptığı sırada Gelecek Partisi sıralarından, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları yükseldi.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin hattındaki çatışma 5'inci günde de tüm şiddetiyle devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e karşı Aksa Tufanı Operasyonu’nu başlattı.

Böylelikle yıllardır devam eden gerilimin fitili bir kez daha ateşlenmiş oldu.

Can kayıpları artıyor

İsrail’in farklı noktaları, Gazze’den atılan roketlerle hedef alındı. Bunun üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık vererek savaş ilan etti.

Karşılıklı saldırılarda siviller hedef oldu ve yüzlerce can kaybı yaşandı.

Tüm dünya sosyal medyadan ve televizyon ekranlarından bölgedeki gerilimi yakından takip ediyor.

Grup toplantılarında gündem İsrail-Filistin

Öyle ki, Türkiye'de de öncelikli olarak ilk gündem savaş...

Yaşananlar, siyasilerin gündeminde yer almaya devam ederken, partilerin grup toplantılarında da konu oldu.

Filistin atkıları taktılar

Son olarak bugün, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup toplantısı düzenledi.

Parti liderleri Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, toplantıya Filistin atkıları ile katıldı.

Gelecek Partisi sıralarından 'Hamas' sloganları

Ardından kürsüye çıkan ilk isim Davutoğlu oldu. Konuşmasını yaptığı sırada parti grubundan sesler yükseldi.

Salonda, 'Hamas'a selam, direnişe devam' sloganları atıldı.