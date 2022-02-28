Saadet Partisi YİK Üyesi Recai Kutan 28 Şubat darbesini anlattı

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan, 28 Şubat darbesini anlattı. Kutan, "28 Şubat darbesiyle ülkemiz, tarihinin en büyük soygununu yaşamıştır" dedi.

Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) tarafından kurulan ve başbakanlığını merhum Necmettin Erbakan'ın yaptığı Refahyol hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN BİR KARA LEKE"

Yaşanan süreci, "Milli Görüş'ü tarihin sayfalarına gömmek isteyenlerin yaptığı, Türkiye için bir kara leke" olarak niteleyen Kutan, Cumhuriyet döneminde yapılan darbeler arasında müstesna bir yeri bulunan 28 Şubat'ın, "En iyi planlanmış, en zararlısı ve en utanç verici darbe" olduğunu söyledi.

"SADECE SİYASİ ALANDA MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Recai Kutan, "Bazı mihrakların iddia ettiği gibi 28 Şubat'ta sadece siyasete müdahale edilmedi. Gerçekte cuntacılar ve dış güçler, Türkiye'de siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen milli ve bağımsız çizgideki müspet gelişmelerden rahatsız oldular ve bu alanların hepsine doğrudan veya dolaylı müdahale ettiler." şeklinde konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİ TASFİYE ETMEK İSTEDİLER"

Kutan, Erbakan'ın siyasi mücadelesiyle millete hafızasını, şanlı geçmişini hatırlattığını ve İslam alemine siyonizmin ve onun kontrolündeki Batı medeniyetinin gerçek yüzünü gösterdiğini belirterek, Milli Görüş hareketinin önlenemeyen yükselişinin postmodern darbenin aktörlerini de ürküttüğünü dile getirdi.

1984'den itibaren yapılan yerel ve genel seçimlerde RP'nin oylarının sürekli arttığını ifade eden Kutan, "Bütün bu sebeplerden dolayı gayri kanuni ve gayri ahlaki metotlarla Milli Görüş hareketini tasfiye etmek istediler. Bunun temini için organize bir muhalefet icat ettiler. Bu organize muhalefetini düzenlemek üzere de 'Batı Çalışma Grubu' (BÇG) isimli bir teşkilat kurdular." dedi.

"İLANLARLA HALKIN REFAH-YOL HÜKÜMETİNE KARŞI ÇIKMALARI HEDEFLENMİŞTİ"

Recai Kutan, Başbakanlıkta, din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet camiasının ileri gelenleri, ilahiyat fakültesi dekan ve öğretim üyeleri ile halkın hürmet gösterdiği bazı hocalara Ramazan'da verilen iftar yemeğinin kamuoyuna, "Cemaat liderlerine ve tarikat şeyhlerine verilen iftar" şeklinde takdim edildiğini anımsatarak, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"11 Aralık 1996 tarihinden itibaren 11 gün Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde tam sayfa ilanlar yayınlandı. Bu ilanlarla halkın Refah-Yol hükümetine karşı çıkmaları hedeflenmişti. Genelkurmayda yüksek yargı organlarının üyeleri, gazeteciler, bürokratlar, sivil toplum örgütleri gibi çeşitli gruplar için brifingler yapıldı. Her toplantı sonunda iştirakçiler, darbecileri ayakta dakikalarca alkışladılar. 4 Şubat 1997 tarihinde ise Sincan'da tanklar yürütüldü."





İRAN İLE YAPILAN ANLAŞMA ABD YÖNETİMİNİ ÜRKÜTTÜ

28 Şubat döneminde 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğunu anımsatan Kutan, doğalgaz ihtiyacı nedeniyle İran ile yapılan anlaşmanın da ABD yönetimini ürküttüğünü belirtti.

"28 ŞUBAT DARBESİYLE ÜLKEMİZ EN BÜYÜK SOYGUNU YAŞADI"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan, şöyle devam etti:

"28 Şubat darbesiyle ülkemiz, tarihinin en büyük soygununu yaşamış, ülkenin 50 milyar doları bankalarda hortumlanmış, ülkemiz benzeri görülmemiş bir ekonomik krizin içerisine düşürülmüştür. 28 Şubat olmasa, 54. Erbakan hükümeti iki, üç yıl daha işbaşında kalabilseydi şimdikinden çok farklı bir Türkiye olurdu. Dış politikada ve ekonomide tam bağımsız bir ülkeye ulaşırdık.





"DEMOKRASİYE BALANS AYARI YAPTIK"

D-8 meyvelerini vermeye başladığında 1 milyarlık bir nüfus karşısında ABD ve yandaşları işgal ve sömürü planlarını işletemeyecekti. 28 Şubat döneminin kudretli komutanı Çevik Bir, Amerika'dan 'Demokrasiye balans ayarı yaptık' diye seslenmişti ancak Erbakan Hoca'nın cenazesinde gördük 'balans ayarı' nasıl yapılırmış. Hocalarını uğurlayan milyonlar, hocalarına yapılan saygısızlıkları, haksızlıkları bir araya gelerek cevapladılar. Onu tarihe gömmek isteyenlerin 28 Şubat'ını tarihin kara sayfalarına gömdüler."