Saadet Partisi'nde 30 Haziran'da kongre kararı: Karamollaoğlu aday olmayacak Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, partinin kongre tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıkladı.

DHA

Türk siyasetinde değişimler sürüyor.

Genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yerel seçimlerden sonra da Meral Akşener'in koltuğunu bırakmasının ardından sırada Temel Karamollaoğlu var.

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu ve partisinin kongre tarihini açıkladı.

Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını da söyleyen Kaya, şu ifadelere yer verdi;

Kongre 30 Haziran'da yapılacak

Bu vesileyle 1969 yılından önce Erbakan Hocamız ile tanıştığı günden bu yana Milli Görüş davasına dört elle sarılan, bu dava yolunda bir milim şaşmadan bugünlere kadar gelen ve genel başkanlığı üstlendiği günden bu yana da Saadet Partimizin, Türkiye siyasetinde yeniden aktör olarak ortaya çıkmasını sağlayan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız"

Elbette biliyoruz ki bizler sadece görevde olduğumuz süre içerisinde değil, son nefesimize kadar bu aziz milletimize hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız. Sayın Genel Başkanımız, her ne kadar genel başkanlığı bırakacağına karar vermişse de bundan sonra seçilecek genel başkanımız, Genel İdare Kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımızın da önünde en fazla çalışan ve Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi için çalışacağından asla ama asla şüphemiz yoktur.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)