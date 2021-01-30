Saadet Partisi'nde Cumhur İttifakı krizi

Parti içinde Erdoğan-Asiltürk görüşmesine tepkiler sürerken parti, Cumhur İttifakı konusunda kendi içinde yol ayrımı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve yine Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan Nedim Urhan'ı ziyaret etmesi, siyasette ittifak tartışmalarının seyrini değiştirdi.

Bu girişimler başta "nezaket ziyareti' olarak değerlendirilse de daha sonra Cumhur İttifakı'nı Saadet Partisi ile genişletme çabası olarak yorumlandı.

SAADET BÖLÜNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde de Recai Kutan ile de görüşeceği yönünde iddialar var.

Saadet Partisi içerisinde Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk arasında şu an bir yol ayrımı yaşanıyor.

Bu yol ayrımı, parti içine de sıçramış durumda.

Son olarak Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Cumhur İttifakı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'açıklamalarda bulunan Bozan, şu ifadeleri kullandı;

"DİYARBAKIRLILAR BUNA SICAK BAKMAZ"

Bizim bugüne kadar ilkesel duruşumuzu halkımız hep takdir etmiştir. İktidarın mevcut durumuyla Cumhur İttifakı’na girmek elbette doğru görülmüyor. Ki böyle bir ittifak zaten yoktur. Mevcut icraatlarıyla da zaten olmayacaktır. Diyarbakırlı vatandaşlarımız buna sıcak bakmamaktadır.

"SAADET PARTİSİ MEZE OLAMAZ"

AK Parti'ye MHP ile ittifakı sonrası bütün icraatlarında MHP'nin etki ettiğini ve kendi rengini verdiğini ve AK Parti'nin de daha çok milliyetçi ve ırkçı söylemlere sarıldığını görüyoruz. Bu anlayışın devam etmesine, Saadet Partisi baston olmaz, AK Parti ve MHP'nin sofrasına meze olmaz.