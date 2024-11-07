Saadet Partisi'nde kongre sürecinde belirsizlik sürüyor: Bölünme endişesi yaşanıyor

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Saadet Partisi'nde kongre süreci devam ediyor...

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen 'olağan kongre' şeklinde kasım ayında olacaktı.

24 KASIM GÜNÜ YAPILACAK

Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre’nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağı açıklandı.

GENEL MERKEZ ARIKAN'I İŞARET ETTİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı işaret etti.

Parti merkezinde söz konusu iddiaların aksine Arıkan’ın Genel Başkanlığı için "yeniden kurulacak dinamik bir yol" tanımı yapılıyor.

YENİ BİR SÜREÇ HEDEFLENİYOR

Merkeze yakın isimler Arıkan’ın teşkilatlardan sorumlu olduğu ve "genç-dinamik" yapısıyla yeni bir süreci oluşacağını dile getiriyor.

Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımızın da tensipleriyle; Genel Başkanlık görevinin Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Saym Mahmut Arıkan tarafından bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yürütülmesi hususunda Yüksek İstişare Kurulumuzun görüş birliği içinde olduğunu Teşkilat Mensuplarımıza ve Büyük Kongre Delegelerimize saygılarımızla duyururuz.

BİROL AYDIN ADAYLIKTA ISRAR EDİYOR

Genel Merkez, Arıkan’ı desteklediğini açıkladı fakat Parti Sözcüsü Birol Aydın da adaylıkta ısrar ediyor.

Aydın’ı destekleyenler Genel Merkez tarafından "Geri çekilin" baskı geldiğini ifade ediyor.

SAADET PARTİSİ İÇİNDE BÖLÜNME ENDİŞESİ

Aydın’ın adaylıktan çekilmesi halinde "teşkilatta büyük bir kırılma yaşanacağı" düşüncesi hakim.

Kongrenin tek bir adayla yapılması durumunda "partinin ayrışma yaşamasından endişe ediyoruz" diyenler de var.

Aydın’ın İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi bölgelerde güçlü olduğu vurgusu yapılarak söz konusu ayrışmada partinin kan kaybedeceği fikrini taşıyanlar var.

ESKİ GENEL BAŞKAN KAMALAK DA ADAY

Kongrede bir diğer aday ise Mustafa Kamalak.

Necmettin Erbakan’ın ölümünden sonra 2011’de Genel Başkan seçilen Kamalak, 2016’ya kadar bu görevi yürüttü.

Fakat parti Kamalak döneminde 2011 seçimlerinde yüzde 1,24 oy alarak dördüncü parti oldu.

Seçimin ardından yapılan kongrede yeninden Kamalak genel başkan oldu.

EN GÜÇSÜZ ADAY YORUMU YAPILIYOR

Öte yandan parti kulislerinde Kamalak’ın bu kongrede en güçsüz aday olduğunu konuşuluyor.

2011 seçimleri hatırlatılarak "Tarihin en düşük oyların biriydi, şimdi başkan olsa ne olacak" yorumu yapılıyor.

"ADAY OLURLARSA YAZIK EDERLER"

Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Bunları duyduğumda üzülüyorum. Ümit ediyorum ki kongreye giderken tüm yaşananlara rağmen tek adayla gideriz, birlikte çalışırız. Başka arkadaşlarımız bizim tüzüğümüze göre hangi ölçüde imkan varsa aday olacağız diyorsa adaylığını koyabilir ama yazık eder, doğru etmezler diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.