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Saadet Partisi'nden HDP ile görüşme açıklaması

Saadet Partisi'nden HDP ile görüşme açıklaması

HDP ile bugün bir araya gelecek Saadet Partisi, iki partinin görüşmesinde sakınca olmadığını belirterek "Biz HDP ile düşman değiliz" açıklamasını yaptı.